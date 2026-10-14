Policía y Fuerzas Armadas ejecutan megaoperativo contra la criminalidad en Lima y Callao

​La Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas ejecutaron un megaoperativo conjunto en diversos puntos de Lima y Callao con el objetivo de combatir los índices de criminalidad, extorsión y sicariato que afectan a la ciudadanía.

Estas acciones tácticas, que incluyeron seis intervenciones junto con la Marina de Guerra del Perú, se desarrollaron bajo la dirección de un comando unificado que desplegó a 300 efectivos policiales y 100 miembros del Ejército peruano en zonas críticas como San Juan de Lurigancho, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador.

​Durante las intervenciones lideradas por la Depincri Ventanilla, las autoridades lograron la captura de William Junior Zea Alvarado, de veintinueve años, presunto integrante de la banda criminal "La Mafia NG" con antecedentes por tenencia ilegal de armas y delitos contra la salud pública. Asimismo, en el Callao se detuvo a un menor de edad vinculado a la organización "Los Malditos del Sapa", dedicado al sicariato, a quien se le incautó armamento de fuego, chalecos tácticos y municiones.

​Resultados y detención de extranjeros

​Las operaciones conjuntas también permitieron la captura de Israel Junior López Flores, alias "Gordo Gordoboy", y Jarrinson José Mariano Elías, alias "Pícaro", integrantes de "Los Malditos de las Autopartes", a quienes se les recuperó autopartes robadas tras el reconocimiento de la víctima.

Adicionalmente, el despliegue policial y militar en la capital y el primer puerto dejó un saldo de once ciudadanos extranjeros detenidos, de los cuales nueve son de nacionalidad venezolana y dos cubanos.