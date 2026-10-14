Así será el proceso de sanción y expulsión de estudiantes por faltas graves en colegios

El Ministerio de Educación implementó nuevos lineamientos de disciplina escolar que clasifican las faltas de los estudiantes dentro de los colegios en treinta indicadores distribuidos en niveles leves, graves y muy graves.

Cornelio Gonzales, director de la DRELM, explicó que los docentes intervendrán en las faltas leves, mientras que los directores asumirán las graves y muy graves mediante sanciones de suspensión y separación definitiva.

​Roles de intervención y perspectivas legales

​Entre las medidas se encuentran la suspensión temporal y la separación definitiva del estudiante del plantel educativo. Ante estas acciones, diversos padres de familia expresaron opiniones divididas sobre la reubicación de los alumnos separados en otros colegios o la necesidad de buscar alternativas particulares para continuar su formación.

​Por su parte, Luis Lescano, presidente del Instituto de Derecho Educativo y ex presidente del Consejo Nacional de Educación, señaló que pese a aplicarse la expulsión, debe prevalecer el derecho al acceso a la educación de los infractores. Asimismo, enfatizó que no tiene sentido que la continuidad escolar de los involucrados y la víctima ocurra en un mismo espacio dentro del aula.

​Estadísticas y registros oficiales de violencia escolar

​A la fecha, según los registros oficiales de la plataforma del Ministerio de Educación, se han documentado más de 16 mil casos de violencia escolar a nivel nacional. Estas cifras recopilan incidentes clasificados de manera específica en agresiones de tipo físico, psicológico y sexual.