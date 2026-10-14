Comas: hallan droga camuflada en asientos de vehículos

En Comas, en el cruce de las avenidas Universitaria con San Felipe, los agentes policiales intervinieron un vehículo donde había dos sujetos que llevaban cuatro ladrillos de droga.

Según la policía, la actitud sospechosa de los ocupantes de la unidad alertó a los agentes. Además de la droga que se encontraba camuflada en los asientos, se halló chalecos antibalas, un arma de fuego, cartucho de dinamita y radios.

DROGA TENDRÍA SU ORIGEN EN EL VRAEM

Al parecer, esta droga provendría del VRAEM, usaron la ruta por la vía de Libertadores hasta llegar a Pisco y de allí a la capital. Se intervino a un sujeto de 48 años identificado como César Arteaga, que se encontraba al interior del vehículo en compañía de una mujer de 29 años.

Según la policía, este hombre tiene antecedentes por extorsión, homicidio y robo agravado y operaba desde la ciudad de Ica, pues sus antecedentes pertenecen a esta zona del país, en tanto la mujer no presenta antecedentes. Ambos detenidos fueron trasladados a la sede de la Brigada Especial contra la Criminalidad (BRECC) Lima Norte.