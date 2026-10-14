Peligro en la Costa Verde: Erosión avanza hacia la vía vehicular a la altura de playa La Pampilla

En el distrito de Miraflores, en un tramo de la playa La Pampilla, el avance del mar ha erosionado parte de la vía y la ha dejado suspendida, prácticamente, en el aire.

En un recorrido de un equipo de Buenos Días Perú, se pudo observar que la infraestructura está sufriendo un gran desgaste por el avance del mar y la humedad, pues los guardavías se encuentran oxidados y los pilotes desgastados.

En varios puntos de la playa La Pampilla el mar ha golpeado los pilotes y ha dejado esta vía, por donde transitan alrededor de 50 mil autos diariamente, en un estado vulnerable. Por el momento, las autoridades han cercado la zona, además, se tuvo conocimiento que hace unos días un poste se derrumbó, al parecer, por el golpe continuo del mar.

Las imágenes de las cámaras muestran cómo los pilotes son carcomidos y se encuentran oxidados casi por completo, además el puente también tiene fallas estructurales que podría generar problemas más adelante.

COMUNICADO DE LA MUNICIPALIDAD DE LIMA

La comuna limeña emitió un comunicado en el que indica que ante los daños en el circuito de playas en la Costa Verde, Miraflores, a consecuencia del oleaje anómalo en las playas Los Pavos y La Pampilla, EMAPE realizará evaluaciones técnicas necesarias para identificar los riesgos, determinar las medidas que correspondan y evaluar alternativas que permitan atender las zonas afectadas.