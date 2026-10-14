Cáncer del Papa: “Si se detecta de forma temprana, la curación es del 100 %”, afirma oncólogo

El doctor Mauricio León, director de la Liga contra el Cáncer, dio más detalles sobre las últimas actualizaciones del estado de salud del papa León XIV, luego que se le diagnosticara un adenocarcinoma pulmonar.

“El problema del cáncer es a nivel mundial. El cáncer al pulmón es uno de los más letales de los más de 200 tipos que hay. Felizmente, cuando se detecta de forma temprana la curación es casi del 100 %”, manifestó el especialista.

Según la información del Vaticano, se le extirpó parte del pulmón al papa, al respecto, el doctor Mauricio León indicó que el tipo de adenocarcinoma que tiene el sumo pontífice no es tan agresivo, sin embargo, se le ha sacado todo el lóbulo del pulmón con sus ganglios por prevención.

Añadió que se hizo una cirugía mínimamente invasiva y especializada. Sin embargo, la recuperación no será inmediata, más aún por la avanzada edad del santo padre, auqneu precisó que hasta una persona de 20 años también demoraría en recuperarse.

El doctor León comentó que el papa es una persona muy saludable que hace ejercicio, pero este tipo de cáncer puede aparecer en personas saludables, por ejemplo, si está expuesto a la contaminación ambiental o a un gas radiactivo como el radón, que se encuentra en ciertas fallas tectónicas de algunas provincias.

¿EL PAPA LEÓN XIV PODRÁ CONTINUAR SU GIRA?

El doctor Mauricio León señaló que aún eso está por conocerse y depende de los resultados que indiquen los oncólogos: “Yo diría que debería tomar reposo”, comentó el director de la Liga contra el Cáncer.

Cuando el pulmón se infecta es gravísimo, comentó el experto, por lo que es importante el reposo: “en cáncer es mejor no presionar”, aseveró. Por otro lado, destacó que el papa es un ejemplo de que el cáncer se puede curar, por eso lo importante es hacerse un chequeo al menos una vez al año, manifestó el especialista.