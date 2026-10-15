Iglesia Las Nazarenas: fieles rezan por salud del papa León XIV

Desde muy temprano, decenas de fieles llegan a la Iglesia Las Nazarenas, en el Centro de Lima, para rezar por la salud del papa León XIV, que hace unos días fue operado en el hospital Gemelli de Roma, Italia.

Todos claman al Señor de los Milagros que el Sumo Pontífice recupere la salud plenamente para que pueda visitar nuestro país como estaba programado desde hace unos meses.

CANCELÓ AUDIENCIAS

Hasta el momento no hay información sobre un cambio de planes respecto a su visita al Perú. Debido a la operación, el religioso canceló sus audiencias hasta el 20 de octubre.

Como se sabe, el Santo Padre tiene previsto realizar una visita al Perú del 11 al 16 de noviembre de 2026; cumplirá diversas actividades en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.