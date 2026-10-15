Cercado de Lima: habla adulto mayor que fue golpeado brutalmente por sujeto

El ingeniero Ronald Brenis, de 62 años, denuncia que un sujeto, identificado como Jorge Luis Robles Quiroz, hace unos días los golpeó brutalmente en la puerta de su casa, en el Cercado de Lima, provocándole lesiones de consideración.

Según relata la víctima, todo se inició porque le reclamó al hombre haber estado en el techo de su vivienda sin autorización, lo que desató la furia del sujeto, de unos 40 años, quien lo atacó a puñetazos.

PERSONA CONFLICTIVA

La víctima revela que el agresor es amigo del propietario de un carwash ubicado a pocos metros de su vivienda, que es una persona muy conflictiva que tiene problemas con varios vecinos.

Finalmente, indica que está en constante peligro, al igual que sus familiares, pues denunciaron al furibundo sujeto en la comisaría del sector; temen ser víctimas de represalias.