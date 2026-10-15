Alumnos del colegio Melitón Carvajal ganaron el primer lugar nacional en el concurso Mars Challenge, con su proyecto sobre reutilización del agua. En esta edición, el evento se enfocó en alternativas para vivir en el planeta Marte.

El equipo ganador estuvo integrado por Bruno Valencia, Jack Vázquez y Raphael Dagnino, estudiantes del 4.° de secundaria, de diferentes aulas; ellos contaron con la asesoría del profesor Daniel Bejar.

CIENTÍFICOS DE LA NASA

Con su triunfo en la etapa nacional, el equipo de estudiantes obtuvo el derecho de representar al Perú en la Final Internacional del Mars Challenge, la cual se llevará a cabo en España.

Si logran imponerse en el certamen internacional, podrían visitar e interactuar con científicos de la NASA; ellos piden apoyo de personas y empresas para poder viajar. El evento es el próximo mes.