PNP detiene a integrante de la banda criminal “Los verdugos del robo” en Ate

La policía capturó a un presunto integrante de la banda criminal conocida como “Los verdugos del robo”, en el distrito de Ate, en el asentamiento humano Micaela Bastidas.

Según información preliminar, este sujeto estaría vinculado a varios actos delincuenciales. Fue identificado como Gonzalo López, alias “perro”, quien gracias al trabajo de inteligencia policial se logró intervenir en la calle y, posteriormente, ingresaron a su domicilio.

IMPLICADO EN ACTOS DE EXTORSIÓN Y SICARIATO

Durante la intervención, los agentes policiales encontraron varios objetos que servirían de prueba en esta investigación como droga, municiones y un mototaxi azul. Según información policial, este sujeto estaría implicado en actividades de extorsión mediante el cobro de cupos, específicamente, a establecimientos comerciales en la zona de Ate, así como actos de sicariato, pero todo aún está en investigación.

La Policía Nacional ha trasladado los objetos encontrados a la comisaría, así como al detenido que sería miembro de la organización criminal “Los verdugos del robo”. Se conoce que hay otras personas implicadas en esta banda, sin embargo, las autoridades mantienen en reserva cuándo se realizaría la intervención de estos últimos.