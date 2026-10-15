Mesa Redonda: miles de personas llegan para hacer sus compras por festividades de fin de año

Por estos días, Mesa Redonda recibe a más compradores al acercarse las fiestas de fin de año, miles de personas abarrotan sus calles buscando ofertas y novedades. Hoy todos quieren adquirir objetos para celebrar Halloween y el Día de la Canción Criolla.

Los vendedores son conscientes de que la situación es un verdadero peligro, pero señalan que tienen que trabajar, mientras el público pide a las autoridades intervenir para evitar que un voraz incendio o temblor desaten una tragedia.

OBSTRUYAN EL PASO

Los problemas son conocidos: rutas de escape bloqueadas por cientos de cajas con mercadería y los bomberos imposibilitados de ingresar ante un incendio por la gran cantidad de ambulantes y público. Además, muchos toman a broma los simulacros.

El fin de año ya está cerca; la ciudadanía espera que las autoridades pongan orden en el lugar para evitar una tragedia, que no se vendan productos pirotécnicos, se controle el flujo de compradores y que los ambulantes no obstruyan el paso.