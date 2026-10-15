Los Olivos: Indigente incendia vehículo de bomberos y los deja con solo una unidad operativa

La Compañía de Bomberos N° 161, ubicada en el distrito de Los Olivos, tiene una importante pérdida, pues una de sus unidades para transportar logística durante incendios fue incinerado por un indigente.

Johnny Cuya, comandante de Compañía de Bomberos N° 161, señaló que esto ocurrió el día de ayer en la mañana, cuando el vehículo estaba estacionado. Todo fue registrado en las cámaras de seguridad en las que se observa a un indigente acercarse, abrir la puerta, colocar un líquido inflamable y prenderle fuego, lamentablemente, el vehículo quedó inservible.

Según el comandante, este hombre estaría en situación de abandono y tendría problemas mentales, además se le ha visto merodeando la zona, incluso se ha quedado recostado frente a la comandancia donde se habría establecido. En tanto, el comandante indicó que, aunque hicieron la denuncia a la policía, no se ha realizado ninguna acción contra esta persona.

“Tenemos dos unidades menos en la compañía: al momento contamos con una unidad de rescate y una unidad de autobomba de mil galones de servicio a la comunidad. La unidad médica está fuera de servicio desde el mes de marzo y esta unidad que la acaban de incinerar”, manifestó Johnny Cuya.

Los bomberos hicieron un llamado a la comunidad para obtener recursos, pues se han quedado sin una importante herramienta de trabajo para los bomberos voluntarios y que daba un gran servicio a la comunidad.

PELIGRO DE INCENDIO DE VEHÍCULOS HÍBRIDOS

Ante los casos de vehículos híbridos (que funcionan con batería y gasolina) y que han terminado incendiados, el comandante Cuya explicó que la compañía de Bomberos Voluntarios está en comunicación con una empresa de autos que los está capacitando respecto a estas unidades. “Lo más riesgoso es el alto voltaje de las baterías. Estamos en camino de perfeccionarnos en ese tipo de vehículos”, finalizó.