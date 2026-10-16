Lurigancho-Chosica: matan a balazos a chofer de combi conocida como “La Florida”

Un chofer de combi, de 23 años, fue asesinado anoche a balazos en Lurigancho-Chosica; las unidades de esta línea informal son conocidas como “La Florida”.

Sicarios en moto dispararon hasta tres veces contra el joven conductor, identificado con Lizandro Guerra Paiva, quien deja un niño de 4 años en la orfandad.

TERCER CONDUCTOR

Este es el tercer conductor de la línea que es asesinado en menos de un mes. Choferes y pasajeros piden a las autoridades una solución inmediata a este problema.

Una cobradora señaló que no reciben amenazas y tampoco son extorsionados, por lo que no se explica este crimen contra el conductor, natural de Tarapoto.