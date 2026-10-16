Asesinato de “La China Polo”: buscan extraditar a sospechoso detenido en Venezuela

Las autoridades evalúan los mecanismos legales necesarios para que el presunto implicado responda ante la justicia peruana por los delitos que se le atribuyen.

El asesinato de la candidata al Gobierno Regional de Áncash, conocida como “La China Polo”, continúa generando interrogantes. En el marco de las investigaciones, las autoridades lograron capturar a uno de los principales sospechosos del crimen.

El presunto implicado fue identificado como Adrián Solís Ruiz, ciudadano venezolano que habría estado presente al momento de los hechos. Según la información proporcionada, fue detenido en el estado de Guárico, Venezuela, durante un operativo realizado por la Policía Nacional del Perú en coordinación con la Interpol.

EXTRADITARLO A PERÚ

Las coordinaciones para concretar la extradición se vienen desarrollando de manera compleja, debido a las dificultades que existirían para lograr que el detenido sea trasladado al Perú y responda ante la justicia por los delitos que se le imputan.

Por otro lado, para avanzar en este proceso, las autoridades tendrían que gestionar los mecanismos de cooperación internacional correspondientes y evaluar las vías legales que permitan su traslado al país.