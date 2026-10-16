Disparan a una mujer embarazada en Ventanilla: Policía busca a los responsables

Lamentablemente, una mujer embarazada de 33 años fue baleada cuando se encontraba en el distrito de Ventanilla. Según los testigos, la víctima se movilizaba en un mototaxi cuando ocurrió el ataque armado.

Cuando el vehículo llegó hasta un paradero de Ventanilla Alta, había un sujeto armado que le disparó unas cinco veces contra la víctima y luego escapó a pie; se presume que más adelante le esperaba un cómplice en motocicleta.

Los vecinos la auxiliaron y la llevaron al Hospital de Ventanilla y, se sabe que la mujer se viene recuperando del ataque criminal. Este hecho ocurrió frente a un colegio inicial, en tanto la policía cercó el lugar y recogió los casquillos de bala.

SE DESCONOCE EL MÓVIL DEL ATAQUE

La Policía desconoce aún cuál habría sido el móvil del atentado. Por el momento, se sabe que la mujer vive por la zona B de Ventanilla Alta, además, los vecinos indicaron que este hombre era una persona alta, vestido de negro y que escapó a pie luego de disparar su arma de fuego.