Ate: taxista pierde el control e impacta contra poste en la avenida Ramiro Prialé

Un taxista perdió el control de su vehículo negro y terminó chocando contra un poste de alumbrado público en el kilómetro 7 de la avenida Ramiro Prialé, en el distrito de Ate Vitarte.

Afortunadamente, la unidad estaba sin pasajeros, pero el conductor terminó con algunas lesiones, por lo que fue trasladado de inmediato a un centro de salud cercano.

Sin embargo, el poste ha quedado totalmente inclinado tras el choque, por lo que personal de energía eléctrica trabaja para solucionar este problema y evitar cualquier riesgo o tragedia.

CÁMARAS SERVIRÁN PARA CONOCER EL ORIGEN DEL ACCIDENTE

Se tuvo conocimiento que, al parecer, otro vehículo le cerró el pase, por lo impactó con la estructura de cemento y terminó detenido en la berma central. Ahora el vehículo ha quedado dañado severamente, más aún en la parte frontal, por lo que se espera que pronto se retire la unidad del lugar.