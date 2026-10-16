Policía abate a un delincuente que se dedicaba al robo de celulares

La policía identificó a dos sujetos a bordo de una motocicleta sin placa que estarían arrebatando celulares entre las avenidas Marañón con Canta Callao en San Martin de Porres. Desde este punto, personal de la unidad de Halcones comenzó la persecución.

Los presuntos delincuentes dispararon contra los agentes durante el seguimiento, ante ello los agentes respondieron con sus armas de reglamento y dejaron a los sujetos en el pavimento: uno abatido y el otro herido, el cual posteriormente fue detenido en la zona de San Diego en Los Olivos.

Durante la intervención, se halló al menos cinco celulares a ambos delincuentes. Según los vecinos, los delincuentes pasan en moto robando al paso, por eso hay mucho temor incluso de salir a caminar.

ROBO DE CELULARES EN MOTO ES CADA VEZ MÁS FRECUENTE

El arma que habría sido utilizada por los sujetos fue encontrada a pocos metros de la intervención. En tanto, el robo de celulares a bordo de una motocicleta se ha vuelto recurrente en distintos puntos de la ciudad.

En Jesús María, las cámaras de seguridad captaron a un ladrón cuando subió a la acera, yendo en contra del flujo vehicular, para arranchar el teléfono a la mujer. Mientras que, en Surco, un sujeto empleó la misma modalidad para perpetrar el robo contra un transeúnte.