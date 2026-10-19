Trasladan a internos de alta peligrosidad vinculados a la organización criminal "La Confederación"

En un operativo conjunto del Comando Unificado, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y la Policía Nacional del Perú, se ejecutó el traslado de seis internos de alta peligrosidad desde el pabellón 8 del establecimiento penitenciario Ancón I.

La intervención tuvo como objetivo neutralizar a presuntos integrantes de la organización criminal autodenominada "La Confederación", sindicados de coordinar extorsiones contra transportistas y empresarios musicales desde el recinto carcelario.

Entre los reclusos trasladados se encuentra Adam Smith Lucano Cotrina, señalado como presunto cabecilla de "Los Sanguinarios de la Construcción", quien cumple una condena de 15 años y había intentado frenar su reubicación mediante un hábeas corpus presentado el pasado 5 de octubre alegando motivos de salud. La presunta red delictiva operaba mediante una alianza entre diversas bandas dedicadas a la extorsión a nivel nacional.

Acciones de inteligencia y control penitenciario

Las labores de inteligencia y contrainteligencia penitenciaria permitieron a las fuerzas del orden desarticular este presunto esquema delictivo que vulneraba la seguridad de los establecimientos penitenciarios.

Con el despliegue de unidades tácticas especializadas, los internos fueron retirados de sus celdas y llevados a unidades de transporte para ser reubicados en otros penales de máxima seguridad. Las autoridades del sistema penitenciario y policial confirmaron que este severo despliegue busca retomar el control absoluto de los penales del país.