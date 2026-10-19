A balazos le quitan la vida a un joven cuando salió de una fiesta en Carmen de la Legua

En el distrito de Carmen de la Legua, un joven fue asesinado de varios disparos cuándo salía de una fiesta. La víctima, aparentemente, habría salido de la fiesta para contestar una llamada telefónica cuando fue sorprendido por unos suejtos que estaban a bordo de un auto rojo, según informaron los testigos.

Los criminales realizaron varios disparos y atacaron a la víctima que estaba frente a un parque de niños. El repentino ataque no le dio tiempo de reaccionar. Al llegar la Policía Nacional recogieron alrededor de 19 casquillos de bala en la zona.

Según comentaron los vecinos, en dicho momento se desarrollaba una procesión, por lo que el ruido de los disparos se mezcló con los cohetes que se reventaban en ese instante. Además, se supo que el joven estaba en una fiesta de salsa donde se iba a presentar un conocido músico.

CÁMARA DE SEGURIDAD HABRÍA REGISTRADO EL CRIMEN

Por otro lado, la víctima no vivía por la zona del ataque, informaron los vecinos. En tanto, una persona llegó asegurando ser familiar del joven, pero la policía corroboró que no se trataba de un familiar.

Finalmente, se desconoce el móvil del crimen, pero la policía ya está solicitando las imágenes de la cámara de seguridad de la municipalidad que, probablemente, registró el evento criminal.