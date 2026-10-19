San Martín de Porres: denuncian bulla y disturbios por piques ilegales en avenida Canta Callao

Vecinos denuncian que la avenida Canta Callao, en su cruce con la avenida Los Olivos, en el distrito de San Martín de Porres, se ha convertido en escenario de piques ilegales protagonizados por un grupo de entre 100 y 200 motociclistas cada fin de semana.

Estos encuentros se desarrollan desde la medianoche hasta las 4:00 o 5:00 de la mañana, tiempo en el cual los participantes bloquean por completo el tránsito vehicular en las vías principales del distrito.

Los residentes denuncian que estas reuniones generan ruidos molestos, desorden y disturbios vinculados al consumo de alcohol, además de acumulación de basura y reportan disparos al aire. Asimismo, señalan que muchos de los motociclistas son extranjeros que laboran en servicios de reparto y utilizan la zona durante la madrugada para realizar maniobras peligrosas.

Inacción de autoridades y riesgos de accidentes

A pesar de las denuncias interpuestas de manera constante ante la municipalidad y la comisaría por parte de los residentes, afirman que las autoridades no ejecutan operativos para restablecer el orden.

Cabe resaltar que debido a los piques ilegales, en el cruce de las avenidas Canta Callao y Los Olivos ya se han registrado accidentes de tránsito y choques entre motociclistas. Los vecinos temen que las balas perdidas o la violencia afecten su integridad física.