Enfrentamiento entre falsos barristas genera zozobra y daños en calles de Surco

Un enfrentamiento entre falsos barristas se registraron en las calles Jorge Chávez y Franklin Roosevelt, en el distrito de Surco, donde decenas de personas armadas con palos y objetos contundentes tomaron la pista e interrumpieron el tránsito.

Las imágenes captadas por cámaras de seguridad de la zona dan cuenta cómo los sujetos involucrados se agreden mutuamente en una de las zonas más transitadas, generando temor entre los transeúntes.

Agentes de la Policía Nacional del Perú acudieron al lugar para intentar disuadir y retirar a los manifestantes de la vía. Sin embargo, el número de personas superó la capacidad de control, prolongando los desmanes durante la noche.

Afectados y falta de prevención

Dueños de negocios y restaurantes se han visto en la obligación de cerrar sus puertas de manera preventiva ante el riesgo de que ocasionen destrozos y realicen actos vandálicos durante los enfrentamientos.

Los residentes denuncian que estas situaciones se repiten de forma constante sin que existan medidas de seguridad para prevenir la violencia en la zona por parte de la agentes de la Policía Nacional.