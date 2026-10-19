Desarticulan presunta banda dedicada a la venta de drogas en exclusivo condominio de Surco

​La División de Investigación Criminal (Depincri) de Surco, con el apoyo de la unidad de inteligencia del Ejército, desarticuló una presunta banda criminal dedicada a la fabricación y comercialización de drogas sintéticas en un exclusivo condominio del distrito.

Durante el operativo, capturaron a siete personas que integrarían la banda "Los Bravos de la Noche", entre ellas a Rodrigo Soria Wong (26), conocido con el alias de 'El Jeque', señalado como presunto cabecilla de la red, además de otros seis sujetos encargados de la distribución.

​El inmueble intervenido funcionaría como centro de acopio y laboratorio clandestino donde se acondicionaban sustancias ilícitas destinadas a jóvenes de diversos distritos como Miraflores, Barranco y Surco.

Material incautado

En el interior del departamento, los agentes policiales hallaron 153 botes de ketamina, 1,476 pastillas de éxtasis y 45 bolsas de tusi, además de diversos elementos utilizados para el empaquetado y comercialización de la mercancía.

Investigaciones y intento de eliminar pruebas

​Las investigaciones preliminares de la Policía Nacional revelaron que la presunta banda operaba a través de redes sociales y páginas web específicas donde los compradores los contactaban para concretar los pedidos de sustancias prohibidas. Durante la intervención algunos de los sospechosos que serían estudiantes de conocidas universidades, intentaron deshacerse de sus teléfonos celulares arrojándolos por las ventanas para eliminar pruebas.