Buenos Días Perú

19/10/2026

Papa, limón y choclo suben de precio en mercado de Surquillo

Efectos del fenómeno El Niño han generado alzas en productos básico de la canasta básica familiar, registrando un incremento en mercados de la capital.



Los precios de productos de primera necesidad como la papa, el limón y el choclo registran un incremento de precios en los mercados minoristas debido a los efectos del fenómeno El Niño en la producción agrícola.

Un equipo de Buenos Días Perú llegó hasta el mercado de Surquillo y corroboró que el saco de papa pasó de S/120 a S/140 de una semana a otra, representando un incremento de S/20 que impacta directamente a amas de casa y dueños de negocios gastronómicos.

El kilo de papa amarilla se comercializa entre S/4.50 y S/5.50 según el puesto y la calidad del tubérculo, registrando un alza de hasta un sol por kilogramo respecto a semanas anteriores. Variedades como la papa rosada se ofrecen a S/3.50 el kilo, la papa negra a S/2.50 y la papa blanca Yungay a S/2.00 el kilogramo.

Variaciones en el limón y el choclo

El limón también experimentó un alza en sus precios, vendiéndose a S/4.00 el kilo en los puestos de venta, lo que significa un incremento respecto a su tarifa previa de S/3.50. Por su parte, la unidad de choclo se ubica entre S/3.00 y S/3.50, cuando anteriormente se comercializaba en valores que oscilaban entre S/1.00 y S/2.50.

Los comerciantes señalaron que estos ajustes responden no solo a los problemas de cultivo provocados por las condiciones climáticas, sino también a complicaciones en el transporte y a la presencia de mercadería dañada dentro de los sacos que llegan a los mercados. 


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