Papa, limón y choclo suben de precio en mercado de Surquillo

Los precios de productos de primera necesidad como la papa, el limón y el choclo registran un incremento de precios en los mercados minoristas debido a los efectos del fenómeno El Niño en la producción agrícola.

Un equipo de Buenos Días Perú llegó hasta el mercado de Surquillo y corroboró que el saco de papa pasó de S/120 a S/140 de una semana a otra, representando un incremento de S/20 que impacta directamente a amas de casa y dueños de negocios gastronómicos.

El kilo de papa amarilla se comercializa entre S/4.50 y S/5.50 según el puesto y la calidad del tubérculo, registrando un alza de hasta un sol por kilogramo respecto a semanas anteriores. Variedades como la papa rosada se ofrecen a S/3.50 el kilo, la papa negra a S/2.50 y la papa blanca Yungay a S/2.00 el kilogramo.

Variaciones en el limón y el choclo

El limón también experimentó un alza en sus precios, vendiéndose a S/4.00 el kilo en los puestos de venta, lo que significa un incremento respecto a su tarifa previa de S/3.50. Por su parte, la unidad de choclo se ubica entre S/3.00 y S/3.50, cuando anteriormente se comercializaba en valores que oscilaban entre S/1.00 y S/2.50.

Los comerciantes señalaron que estos ajustes responden no solo a los problemas de cultivo provocados por las condiciones climáticas, sino también a complicaciones en el transporte y a la presencia de mercadería dañada dentro de los sacos que llegan a los mercados.