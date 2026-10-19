Mininter exige registro obligatorio de extranjeros en hoteles y viviendas alquiladas

El Ministerio del Interior (Mininter) y la Superintendencia Nacional de Migraciones oficializaron la obligatoriedad para que todo propietario o arrendador de hospedajes e inmuebles registre a los ciudadanos extranjeros que albergue.

Dicha disposición busca identificar a quienes ocupan estos espacios y frenar el avance del crimen organizado vinculado a predios arrendados sin control. Con estas acciones, el Estado busca consolidar esta herramienta como un elemento clave en la lucha contra la inseguridad ciudadana.

Los establecimientos de hospedaje, hoteles, hostales y personas naturales o jurídicas que alquilen propiedades a extranjeros y omitan este registro se enfrentan a drásticas sanciones económicas. Las multas van desde una hasta dos Unidades Impositivas Tributarias (UIT), lo que representa más de S/10 mil de multas por el incumplimiento del Decreto Supremo 011-2024.

Modalidad de registro virtual

El trámite para cumplir con la normativa se realiza de manera 100% virtual y gratuita a través de la plataforma digital de Migraciones. Los arrendadores deben ingresar al sistema, crear un usuario y registrar los datos de los inquilinos extranjeros, tales como nombres, documento de identidad, nacionalidad y el tiempo de permanencia.

Las autoridades detallaron que actualmente se registran cerca de un millón y medio de huéspedes a través de unos 4 mil establecimientos de hospedaje y aproximadamente 40 mil personas extranjeras en inmuebles alquilados.