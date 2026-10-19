LATAM evacúa a pasajeros de vuelo Lima-Piura tras incidente técnico antes del despegue

Un incidente técnico se registró esta mañana en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, cuando un avión de la empresa LATAM Airlines, que cubría la ruta Lima-Piura, tuvo que realizar un desembarque de emergencia.

La propia aerolínea dio a conocer lo ocurrido mediante un comunicado, en el que informó que el vuelo LA2302 presentó un imprevisto técnico antes de iniciar el despegue. “Por este motivo, se determinó el desembarque preventivo de los pasajeros, priorizando en todo momento su seguridad”, indicaron.

UNA DE LAS ALAS PRENDIÓ FUEGO

Aunque la aerolínea no precisó cuál fue el desperfecto técnico que afectó a la aeronave, algunos pasajeros difundieron grabaciones en las que se observa una de las alas del avión con fuego, lo que generó preocupación entre quienes se encontraban a bordo.

Asimismo, LATAM informó que sus equipos brindaron asistencia oportuna a los pasajeros afectados y gestionaron su reubicación en otros vuelos a la brevedad posible.

SE INVESTIGAN LAS CAUSAS REALES

Por otro lado, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) se pronunció sobre el incidente e informó que su personal viene supervisando la atención brindada a los pasajeros afectados, a fin de verificar que reciban la asistencia correspondiente.

Mientras tanto, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez informó que, pese a lo ocurrido, las operaciones aeroportuarias se desarrollaron con normalidad.