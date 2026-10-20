Extranjera fue asesinada a balazos en La Victoria: la atacaron cuando se dirigía a la farmacia

Una mujer venezolana fue asesinada anoche a balazos cerca del Cerro San Cosme, en La Victoria. La extranjera se dirigía a comprar a una farmacia cuando fue atacada.

Según testigos, minutos antes de ser baleada, Adela del Valle Jiménez Romero (52) habría discutido con su victimario, quien sería un expolicía que la acosaba desde hace un mes; incluso llegaron a forcejear.

POCA ILUMINACIÓN

Luego de la discusión, el sujeto sacó una pistola y le disparó. Trascendió que la poca iluminación en la calle no permitió a las cámaras de seguridad captar imágenes claras.

El suceso se registró frente a una cantina y a media cuadra del mercado 12 de Octubre, familiares de la víctima llegaron al lugar y pidieron que se detenga al responsable.