Enfrentamiento a palazos y botellazos entre fiscalizadores y ambulantes deja un herido en el Centro de Lima

Un enfrentamiento a palazos, piedras y botellazos se registró entre fiscalizadores de la Municipalidad de Lima y vendedores ambulantes en la cuadra tres de la avenida Tacna, en el Centro de Lima.

La gresca ocurrió cuando el personal municipal intervino para desalojar a los vendedores ambulantes que habían tomado la vía pública, a escasos metros de la iglesia Las Nazarenas, mientras la imagen del Señor de los Milagros se encontraba a puertas de realizar su tradicional guardada.

Los fiscalizadores usando cascos, escudos y varas, intercambiaron golpes con los comerciantes, quienes respondieron lanzando sillas de plástico, trozos de carbón, botellas de vidrio y pedazos de concreto extraídos de la berma central. En las imágenes captadas en el lugar se aprecia cómo los ambulantes atacaron directamente al personal municipal para evitar el retiro de su mercadería.

Agente municipal herido y estragos en vía pública

El saldo del enfrentamiento dejó a un agente de fiscalización herido tras recibir un golpe con una silla de plástico en la cabeza por parte de uno de los comerciantes informales. El trabajador municipal tuvo que recibir atención médica inmediata en el lugar por parte de los paramédicos del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU).

La gresca dejó la vía pública cubierta de restos de concreto, carbón, piedras y botellas rotas, requiriendo la intervención del personal de limpieza pública para despejar el tránsito. Testigos en el lugar señalaron que la acción de las autoridades municipales se ejecutó de forma tardía, cuando la procesión del Cristo Moreno ya se encontraba a pocos pasos del templo.