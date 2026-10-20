Alias “Jorobado” presenta hábeas corpus para evitar su traslado del penal Ancón I

El fin de semana se tuvo conocimiento que el Comando Unificado realizó el traslado de seis internos por su presunta vinculación con una estructura criminal llamada “La Confederación” que puso al descubierto la Fiscalía y la Policía Nacional, que había estado operando dentro del penal Ancón I.

A Los implicados se les confiscó unos 30 teléfonos celulares, desde los cuales se coordinaba actos extorsivos, secuestros, entre otros. Además, se ha vinculado a cabecillas o lugartenientes de distintas bandas que habrían hecho algún tipo de alianza en el interior del penal.

PRESENTA HÁBEAS CORPUS PARA EVITAR TRASLADO

La hipótesis fiscal sindica a Adam Smith Lucano Cotrina, alias “jorobado”, por tener una relación con este grupo, es por eso que se ha especulado sobre un posible traslado en relación a los presuntos involucrados. En tanto, la defensa de Smith Lucano ha interpuesto un hábeas corpus porque aseguran que se habrían sobrepasado sus derechos fundamentales y dignidad humana.

Además, la defensa dirigió el documento al jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Abraham Alejandro Lescano, y al director del penal Ancón I, Tomás Máximo Yllaconza Palacio, solicitando una recalificación o cambio de pabellón y una evaluación por una junta médica por una presunta dolencia cardiaca que tendría desde abril de 2024; además, también se busca con este documento evitar algún traslado arbitrario fuera de Lima.