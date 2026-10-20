Reportan hasta 600 atenciones por golpes de calor durante procesiones del Señor de los Milagros

Las altas temperaturas registradas en Lima encendieron las alarmas del personal de salud tras reportarse entre 500 y 600 atenciones por golpes de calor durante los primeros tres recorridos de la procesión del Señor de los Milagros.

Luisa Bringas, vocera de la Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud (DIGERD) del Minsa, detalló que este balance abarca las jornadas del 5, 18 y 19 de octubre, siendo los adultos mayores la población más afectada por la ola de calor.

​De acuerdo con datos oficiales de la DIGERD, el tercer recorrido del Cristo de Pachacamilla por las calles del Centro de Lima convocó a más de 1' 200 mil personas. La afluencia de devotos, sumada a la intensa radiación solar en las horas de mayor concurrencia, generó descompensaciones térmicas entre los asistentes, lo que requirió asistencia médica inmediata en los puntos de socorro.

​Asistencia médica y recomendaciones

​Para atender las emergencias, las autoridades de salud instalaron siete puestos de atención a lo largo de la ruta procesional, de los cuales cinco correspondieron al Minsa y dos a EsSalud. Asimismo, se desplegaron entre 150 y 200 brigadistas organizados en equipos multidisciplinarios compuestos por médicos, enfermeras, técnicos en enfermería, personal administrativo y psicólogos.

​Ante la persistencia de las elevadas temperaturas, los especialistas del sector Salud recomendaron evitar la asistencia de niños menores de 9 años a aglomeraciones masivas. Para quienes acompañen el recorrido, se instó al uso obligatorio de sombreros de ala ancha, aplicación de protector solar, hidratación constante y evitar el consumo de alimentos de dudosa procedencia en la vía pública.