Vecinos de La Molina en contra de proyecto vial por observaciones técnicas

En la zona de la Laguna de La Molina se está realizando un proyecto vial que busca aligerar el tránsito y que beneficiaría a los residentes de Cieneguilla, Pachacamac, así como a los de La Molina, pero este proyecto también contempla una ampliación de la avenida La Molina que terminaría por eliminar el jirón Mástil, el cual es un acceso vial solo para los vecinos, por eso se oponen al megaproyecto.

NO HABRÍA ESTUDIO TÉCNICO DEL SUELO

Por medio de esta obra, la avenida La Molina y el jirón Mástil estarían conectados por una vía auxiliar que recibiría los vehículos de Cieneguilla y Pachacamac a través de una rampa. Sin embargo, los vecinos aseguran que este proyecto no tiene un estudio técnico, por lo que han alertado que el suelo de esta zona no es adecuado para soportar esta cantidad de vehículos.

Añadieron que un ingeniero ha hecho un estudio privado en el que alerta que no se puede hacer una obra de esta magnitud por el tipo de suelo de la zona. Los vecinos explicaron también que la presencia de camiones pesados afectaría los edificios y se podría generar una filtración del agua de las cisternas subterráneas.

Por otro lado, los vecinos aseguraron que intentaron comunicarse con la alcaldía, pero les han negado cualquier tipo de diálogo.

NO CUMPLE CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL MTC

Asimismo, de acuerdo a un vecino que es ingeniero, el trazo de la rampa no cumple con las especificaciones técnicas del Ministerio de Transportes en dos aspectos: pendiente y curva y contracurva, en segundo lugar, explicó que el ancho de la vía está dirigida al tránsito liviano, al transformarla en tránsito pesado y de intensidad alta, el ancho debería ser de 6 metros 60 y la vía solo tiene 6 metros 15.