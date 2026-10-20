Precios de las frutas se disparan por impacto del fenómeno El Niño

En el mercado mayorista de Frutas, ubicado entre el límite de La Victoria y San Luis, se habla de un incremento de precios, pues también se ha visto golpeado por efecto del cambio climático por el fenómeno El Niño. La fresa, uno de los frutos que más habría subido, se mantiene en 5.50 soles el kilo, sin embargo, los comerciantes añaden que el costó fluctúa entre el alza y la baja en las ultimas semanas.

CAMBIO DEL CLIMA AFECTA PRODUCCIÓN

En tanto, el maracuyá, también se ha visto afectada por “El Niño” y se vende entre 4 y 6 soles. Pese a que es temporada de este fruto, este evento climático no estaría permitiendo que la producción llegue en las cantidades de años anteriores: “los frutos no crecen como deberían por ‘El Niño’”, aseguró una comerciante.

En el caso de la granadilla, el precio ha disminuido un poco, pues el kilo se encuentra entre 8 y 9 soles el kilo, y la caja a unos 70 soles. Por otro lado, por El Niño, la producción de este fruto también ha disminuido: “La venta ha bajado bastante. Ojalá la situación mejore y el gobierno haga algo bueno este año”, manifestó una vendedora.

Asimismo, el mango también se encuentra entre 8 y 9 soles, mientras la pitajaya y los arándanos han llegado a los 15 soles el kilo. En tanto, en el caso de la palta se vende a 4 soles el kilo. Una situación que preocupa, pues muchos emprendedores y familias incluyen estos frutos en su canasta básica.