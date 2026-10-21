Dejan granada y carta con ultimátum a dueños de bodega en Los Olivos

Cámaras de seguridad captaron el preciso momento en que sujetos desconocidos dejaran una granada de guerra acompañada de un mensaje intimidatorio en los exteriores de una bodega ubicada en el distrito de Los Olivos.

El artefacto explosivo fue neutralizado por agentes especializados de la Policía Nacional, mientras que las cámaras de seguridad de la zona registraron la huida de los implicados tras consumar la amenaza.

En el mensaje extorsivo hacia los propietarios del negocio, advierten sobre represalias si no cumplen con darles dinero. Asimismo, la carta señala que otros comercios aledaños, como una pastelería, también habrían sido blanco de presiones y visitas previas por parte de los mismos individuos.

Reclamos vecinales y antecedentes de inseguridad

Los residentes de la zona manifestaron su preocupación ante la criminalidad, señalando que los asaltos y el robo de teléfonos móviles son constantes debido a la falta de patrullaje. Asimismo, indican que la falta de seguridad afectan tanto a comerciantes como a los menores de edad que transitan por el sector.

Cabe resaltar, que este hecho se suma a otros incidentes reportados semanas atrás en la misma zona del Trébol, donde un empresario dedicado a la venta de insumos de repostería fue secuestrado por hombres armados frente a su establecimiento.