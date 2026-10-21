Vigilante y trabajador de hospital roban motocicleta a paciente en Miraflores

Cámaras de seguridad captaron a un vigilante y un trabajador del almacén del Hospital Casimiro Ulloa, sustrayendo la motocicleta de un paciente que había acudido a atenderse al nosocomio ubicado en el distrito de Miraflores.

El agraviado reportó la pérdida de su vehículo el viernes por la tarde tras acudir a atenderse al establecimiento de salud. Las imágenes revelan que los implicados manipularon los mecanismos de seguridad de la unidad, la cual contaba con traba y candado, para encenderla y llevársela en menos de un minuto.

Las autoridades detuvieron a los dos sospechosos quienes fueron identificados como César Chang Luna, de 38 años, y Franklin Godoy García, de 53 años. Tras permanecer detenidos durante 48 horas y a pesar de las evidencias en video, ambos sujetos fueron puestos en libertad.

Identificación a través de cámaras

El gerente de seguridad ciudadana de Miraflores, Renzo Vallejo, informó que el distrito cuenta con un sistema de más de 1417 cámaras con inteligencia artificial que facilitaron la identificación de los responsables y la ubicación de la motocicleta robada.

Investigaciones en curso

Asimismo, recalcó que los sospechosos operaban tanto en labores de vigilancia como en el almacén del hospital donde se resguardaban los vehículos. Cabe resaltar, que continúan las investigaciones por el robo del vehículo menor.