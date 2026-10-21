Asesinan a balazos a jalador de colectivos frente al terminal de Atocongo en San Juan de Miraflores

Un trabajador que se desempeñaba como jalador de colectivos fue asesinado a balazos en los exteriores del terminal terrestre de Atocongo, en San Juan de Miraflores alrededor de las 10:00 p. m. del último martes.

Según la información difundida, la víctima se encontraba trabajando en el paradero cuando fue interceptada por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta, quienes le dispararon en reiteradas oportunidades, provocándole la muerte en el lugar.

Asimismo, los responsables huyeron en dirección a la carretera Panamericana Sur. El ataque generó preocupación entre las personas que se encontraban cerca del terminal, debido al riesgo al que estuvieron expuestos durante la balacera.

ATAQUE ARMADO DEJÓ A OTRO COLECTIVERO ILESO

Durante el atentado, otro trabajador del transporte estuvo a punto de convertirse en una segunda víctima. De acuerdo con los testimonios recogidos en la zona, el hombre se encontraba dentro o cerca de su vehículo, estacionado a pocos metros del lugar donde fue asesinado el jalador de colectivos.

En medio de las detonaciones, varios proyectiles impactaron contra su unidad y dejaron múltiples orificios en la carrocería, asimismo, el conductor logró ponerse a salvo al arrojarse al suelo para protegerse de los disparos.

INVESTIGAN CRIMEN CONTRA JALADOR DE COLECTIVOS

Por otro lado, no se han precisado oficialmente las circunstancias que motivaron el ataque ni la identidad de los dos sujetos que huyeron en motocicleta. La información difundida tampoco confirma si la víctima había recibido amenazas previas o si el asesinato estaría relacionado con algún tipo de represalia.