Buenos Días Perú

21/10/2026

Chosica: sujetos roban 30 mil dólares a cambista a plena luz del día

Sujetos interceptaron a una cambista en pleno centro de Chosica, despojándola de su canguro con la fuerte suma de dinero.



Una cambista fue víctima de un asalto perpetrado en plena vía pública, por dos sujetos que la interceptaron en el jirón Arica, en el centro de Chosica, y se llevaron 30 mil dólares que tenía en su canguro.

Durante el ataque, los sujetos la golpearon contra la pared y la "cogotearon" para inmovilizarla en el suelo. Mientras uno de ellos la sujetaba del cuello, su cómplice forcejeó violentamente para arrebatarle un canguro que contenía el botín.

Otros dos cómplices esperaban a los sujetos a bordo de motocicletas lineales para asegurar una rápida huida del lugar. Ante la presencia de transeúntes en la zona, los hampones enseñaron un arma de fuego para intimidar a quienes se encontraban cerca y evitar cualquier intento de auxilio. Tras consumar el robo, los cuatro implicados escaparon en los vehículos lineales.

Activan Plan Cerco y recuperan dinero

Efectivos de la Policía Nacional del Perú y agentes de Serenazgo desplegaron de manera inmediata el operativo denominado "Plan Cerco". Esta rápida respuesta permitió la intervención y captura de los presuntos implicados en el asalto antes de que lograran escapar.

Los detenidos fueron trasladados a la comisaría del sector para continuar con las diligencias  correspondientes. Como resultado de la intervención policial, los 30 mil dólares sustraídos fueron recuperados para ser devuelto a la cambista afectada.


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