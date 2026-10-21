Falso repartidor amedrenta a trabajadores y dispara contra pollería en La Perla

En la cuadra 7 de la avenida La Marina, en La Perla, delincuentes a bordo de una moto lineal atacaron una pollería cuando había comensales en el interior. Los sujetos se hicieron pasar como repartidores para ingresar al local sin problemas.

El acompañante del conductor de la motocicleta descendió de la unidad para ingresar al negocio y amedrentar a los trabajadores. El sujeto lanzó un papel al trabajador de la pollería, que sería una carta extorsiva, esto lo asustó e intentó esconderse al igual que su compañero. Luego, el falso repartidor salió del lugar y realizó disparos contra el negocio antes de huir.

En ese momento, unos comensales se lanzaron al suelo atemorizados, según se observa en las cámaras de seguridad del negocio, cuando escucharon los disparos perpetrados por los delincuentes.

POLICÍA ASEGURA QUE NO HAY HERIDOS

En un primer momento se tuvo información que uno de los clientes terminó herido por el ataque, pero posteriormente la policía confirmó que ninguna persona sufrió lesiones por este atentado.

Por otro lado, se ha informado que desde hace algunas semanas este negocio está siendo amenazado. En tanto, la policía investiga este caso y ya accedió a las cámaras en busca de identificar a los responsables de este atentado.