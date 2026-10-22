Incendio en el Jockey Plaza: más de 10 unidades de bomberos atendieron la emergencia

Un incendio de regulares proporciones se registró durante la medianoche en el centro comercial Jockey Plaza, ubicado en el distrito de Santiago de Surco.

Alrededor de 14 unidades de los bomberos llegaron al lugar para apagar las llamas, además de varias ambulancias para atender a los posibles heridos o afectados.

PERSONAL DE SEGURIDAD

Trascendió que un "cortocircuito" habría originado el siniestro. Un trabajador reveló que el fuego se originó en un sector donde se realizaban trabajos de soldadura.

Un joven contó que estaba viendo una película con unos amigos cuando de pronto todo se apagó y el personal de seguridad les pidió que se retiraran de la sala.