Rímac: Chofer se salva de ataque contra bus de la empresa Nuevo Perú

Nuevamente el transporte urbano es víctima de ataques. Un bus de la empresa de transportes Nuevo Perú, que cubría la ruta de Puente Piedra a Pachacamac, terminó con tres orificios de bala por un ataque a la altura del puente Acho en el Rímac.

Según información preliminar, el atacante se encontraba a bordo de una moto lineal cuando realizó cuatro disparos mientras la unidad estaba en movimiento. Las balas llegaron a la altura del asiento del conductor mientras el bus se habría estado dirigiendo al patio de maniobras, sin pasajeros.

Afortunadamente, el ataque no afectó al conductor que siguió manejando hasta el puente Rayito de Sol donde encontró apoyo policial. Se tuvo conocimiento que el conductor llegó a la comisaria del Rímac para dar su manifestación.

“LOS MEXICANOS” PODRÍAN ESTAR TRAS EL ATAQUE

Esta empresa de transporte ya ha sido atacada anteriormente por la organización criminal denominada “Los Mexicanos”, a raíz de ello varios conductores han renunciado por temor a ser asesinados. Por el momento, la Policía desconoce si este nuevo ataque fue perpetrado por la misma banda criminal.

En tanto, los peritos de criminalística llegaron al lugar e identificaron los orificios de bala en el parabrisas y en un asiento del bus. El caso lo verá la Depincri del Rímac.

CUESTIONAN MEDIDAS DEL GOBIERNO CONTRA LA INSEGURIDAD

Julio Bretoneche, representante de la Asociación de Coordinadores del Transporte Urbano, comentó que se encuentran muy preocupados y están en comunicación con la empresa y el conductor, además que se les dará soporte legal, sin embargo, cuestionó las medidas del Estado para combatir la criminalidad en el sector: “Supuestamente la Vía Evitamiento está en el corredor seguro. ¿No está funcionando?”, enfatizó Bretoneche.

Añadió que no se está haciendo los operativos en conjunto que se había acordado anteriormente y eso les está afectando. En cuanto a que se realicen operativos por vía aérea, Bretoneche señaló que no sabe cómo funcionará esta modalidad en la lucha contra la extorsión: “Si hacen el operativo en San Juan de Lurigancho no se conoce la realidad, porque es el distrito donde menos han ocurrido atentados. Ahora, llegar con un helicóptero a una intervención, vas a alertar al delincuente”, manifestó.