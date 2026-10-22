Vía Expresa de Javier Prado: sujeto embiste y arrastra a un hombre en el capó tras discusión

En el hospital Dos De Mayo se encuentra una persona que fue arrastrada por un vehículo y abandonada en plena avenida tras caer del capó de dicha unidad en la avenida Javier Prado. El conductor del vehículo que atentó contra la vida del hombre fue identificado como Marco Nicolás Mostacero Lagos.

El hecho ocurrió en la Vía Expresa de la Javier Prado durante el día, la víctima fue embestida por este conductor, luego que ambos iniciaran una discusión.

¿QUÉ ORIGINÓ LA DISCUSIÓN?

Según la denuncia, la víctima se encontraba en su vehículo cuando Marco Mostacero lo embistió, por lo que pidió que le pague por los daños y al no ponerse de acuerdo, el agresor arrastró a la víctima algunos metros en el capó de su vehículo hasta que terminó cayendo al pavimento donde casi fue atropellado, mientras Mostacero se dio a la fuga sin dar auxilio.

Según la Policía, este sujeto tiene la licencia vencida, conducía sin SOAT y presenta diez papeletas que ascienden a 6 mil soles. En tanto, la victima se encuentra delicada de salud en el hospital porque presenta algunas fracturas.

AGRESOR CON PARADERO DESCONOCIDO

Un equipo de Panamericana Televisión acudió a la vivienda de Marco Mostacero, pero no lo encontraron, aunque sí estaba su madre quien justificó el accionar de su hijo. Pese a las imágenes y evidencias, hasta el momento no se ubica al responsable del accidente.