‘El Niño’ elevaría el calor en Lima: temperaturas en febrero y marzo de 2027 superarían los 35°C

La llegada del fenómeno ‘El Niño’ ha generado preocupación entre los peruanos. Al respecto, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que, como consecuencia de este evento climático, las temperaturas en la costa peruana continuarían incrementándose.

En declaraciones para Buenos Días Perú, el meteorólogo del Senamhi Nelson Quispe explicó que, según los registros de la institución, las regiones cercanas al litoral peruano han presentado temperaturas superiores a las habituales para esta época del año.

“La zona norte ya registró 40°C, un episodio de temperatura bastante alta. Estas temperaturas se están manifestando a lo largo de este invierno y esta primavera. En la ciudad de Lima se ha registrado 29° a 30°C, temperatura muy alta para la época”, comentó.

LIMA PODRÍA SUPERAR LOS 35 °C EN 2027

A menos de tres meses de que termine 2026, el especialista advirtió que, entre febrero y marzo de 2027, las temperaturas en Lima podrían superar los máximos registrados en décadas anteriores.

“La temperatura más alta registrada en la zona este de Lima ha sido de 35.2°C en el año 1998. Esperemos que entre febrero y marzo de 2027, podamos superar esos 35.2° y es muy posible que lleguemos a los 36°C (…) Además, que la sensación de calor este superando los 2 y 3 grados más. Es decir, podríamos tener una sensación de calor de 38°C”, mencionó.

¿'EL NIÑO' PODRÍA AFECTAR EL ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS EN LIMA?

El calor intenso no sería el único problema que afrontarían los limeños el próximo año. Según los especialistas citados, el fenómeno ‘El Niño’ también podría afectar el abastecimiento de productos como menestras, arroz y cítricos en la capital.