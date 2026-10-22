Gustavo Mayer presenta Casa Fácil: la nueva apuesta de Panamericana para los hogares peruanos

Panamericana Televisión estrenará un nuevo espacio dedicado a orientar a las familias peruanas como deben mejorar, decorar y aprovechar los espacios de sus casas, el programa llamado Casa Fácil se estrenará este domingo al mediodía y será conducido por Gustavo Mayer.

Asimismo, el conductor explicó que la idea del programa es responder a las necesidades de quienes realizan trabajos de construcción y remodelación en sus hogares.

PROYECTOS QUE SE PUEDEN REALIZAR EN FAMILIA

Mayer contó que su participación en Casa Fácil nace de su propia experiencia realizando trabajos manuales en su vivienda. Según relató, ha construido muebles, armarios e incluso una casa rodante con sus propias manos, experiencias que ahora busca compartir con el público.

El conductor señaló que uno de los objetivos del programa es demostrar que muchos proyectos domésticos pueden realizarse de manera sencilla y generar satisfacción personal, involucrando a los hijos y otros miembros de la familia.

ENSEÑARÁ A ELEGIR MATERIAL

Por otro lado, se buscará orientar a los televidentes sobre los materiales y productos disponibles en el mercado para realizar mejoras en sus viviendas. Además, gracias al conocimiento de diferentes marcas y alternativas, podrán presentar soluciones prácticas de acuerdo con las necesidades de cada hogar.