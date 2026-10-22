Pese a prohibición: motos eléctricas siguen invadiendo ciclovías y vías peatonales

Los motos eléctricas o vehículos de movilidad personal (VMP) continúan circulando por vías que están restringidas para ese tipo de unidades de transporte en el Reglamento Nacional de Tránsito. Entre la avenida Angamos con Arequipa, un equipo de Panamericana Televisión observó varias unidades invadiendo vías peatonales o ciclovías, lo que podría generar accidentes.

Uno de los vehículos más peligrosos que utilizan esta fluida ciclovía son las motos y trimotos eléctricas, las cuales no son consideradas VMP porque superan los límites de velocidad y capacidad, pues pueden ir a velocidades superiores a los 25 km/h y tienen capacidad para llevar a más de una persona. En tanto, los VMP pueden ir por ciclovías, pero no por veredas o vías de uso peatonal.

Las principales infracciones son para estos vehículos que superan los 25 kilómetros por hora y que tienen más de dos asientos, por lo que pertenecen a otra categoría vehicular. Las multas van de 100 a 550 soles por diversas razones, entre ellas conducir bajo efectos del alcohol y drogas, conducir sin el equipamiento obligatorio de seguridad, entre otros.

INDIGNACIÓN: PAREJA EN MOTO INVADE VÍA PEATONAL

Un video que se hizo viral en redes sociales causó indignación, pues se observa a un hombre y una mujer circulando a bordo de una motocicleta rosa, sin casco, en una vía exclusivamente peatonal, como es el jirón de La Unión.

En dicho video se observa a personal de serenazgo intentando detener la unidad, pero la pareja que conducía la moto descendió para increpar al agente y terminaron iniciando una gresca. Esta situación generó indignación por el riesgo que genera que este tipo de vehículos circulen en una vía peatonal.