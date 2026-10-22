Sector vulnerable ante “El Niño”: 7 de cada 10 jóvenes laboran en informalidad

De acuerdo a un estudio reciente, siete de cada 10 jóvenes trabajan en la informalidad en el país, la mayoría oscilan entre edades de 18 y 25 años, y en algunos casos estudiantes de educación superior. Se trata de uno de los sectores más vulnerables ante el fenómeno El Niño que empezó a golpear a algunas regiones del norte del Perú.

Oswaldo Molina, investigador de la Universidad del Pacífico, explicó que “el mercado laboral peruano es muy duro con los jóvenes. (…) En los últimos años, donde este sector ha ido mejorando y hay un número importante que ha ingresado al mercado laboral, en el caso de los jóvenes eso ha disminuido”.

MÁS DE UN MILLÓN NO TRABAJA NI ESTUDIA EN EL PERÚ

En tanto, para el ministro de Trabajo, algunos de los jóvenes que no estudian ni trabajan (“ninis”) se suman a la delincuencia: “son las primeras personas que ni estudian, ni trabajan, ni quieren hacerlo, simplemente, ya han encontrado un estímulo económico en la delincuencia, en el recurso fácil y se sienten cómodos allí”, señaló Juan Sheput.

Por otro lado, el INEI ha identificado una diferencia de género en el acceso al empleo. La tasa de desempleo en mujeres se encuentra en un 5.9%, por encima del 4.4 % reportado en varones.