Taxista fue atacado a balazos en Ventanilla: le dispararon seis veces en la puerta de su casa

Según informaron los vecinos, un taxista fue atacado a balazos anoche cuando llegaba a su casa, ubicada en el asentamiento humano Angamos, en el distrito de Ventanilla. Dos sujetos que iban a bordo de una moto le dispararon.

El atentado se registró cuando la víctima se encontraba estacionando su auto rojo para ingresar a su cochera. En ese momento, los atacantes dispararon hasta en seis veces en dirección al parabrisas del vehículo, para luego escapar.

PRONÓSTICO RESERVADO

Tras el ataque, el conductor, identificado como Alexander D. A., de 30 años, fue trasladado inmediatamente por sus vecinos al Hospital de Ventanilla, donde quedó internado. Trascendió que su estado de salud es de pronóstico reservado.

Las cámaras de seguridad de la zona serán fundamentales para identificar a los responsables y contribuir a su captura. Los vecinos señalaron que los atentados y asaltos en el asentamiento humano son cosa de todos los días.