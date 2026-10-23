Chorrillos: oleajes anómalos y “El Niño” afectan a decenas de pescadores

Desde hace tres días, la mayoría de los puertos del país están cerrados, perjudicando a cientos de pescadores que están muy preocupados, pues esta situación los dejó sin trabajo.

En el caso del muelle de Chorrillos, los pescadores y vendedores se mostraron inquietos; no saben de qué vivirán. Señalan que el fenómeno El Niño ha alejado a las especies marinas.

PESCADORES Y VENDEDORES

Una vendedora dijo que la situación es muy difícil, sobre todo “para los que apoyan a sus familias”. Alarmados, indican no saber hasta cuándo durará este problema.

Además de los pescadores y vendedores, también resultaron perjudicados los restaurantes del muelle, que cerraron, pues el insumo principal, el pescado, está escaso.