Ancón: atacan bus interprovincial cuando llevaba pasajeros a Trujillo

Un nuevo ataque contra el transporte ocurrió a la altura del kilómetro 40 de la Panamericana Norte, cuando desconocidos atacaron un bus interprovincial de la empresa Cruz del Sur.

Según información policial, sujetos a bordo de una motocicleta dispararon contra la unidad que se encontraba en movimiento llevando pasajeros, y salía rumbo a Trujillo. El conductor siguió su camino y tuvo que estacionarse a la altura de la garita de control de la Sunat para verificar los daños del atentado.

BUS DE ESTA EMPRESA DE TRANSPORTES FUE ATACADO EN AGOSTO

Al bajar, el conductor se percató que había seis impactos de bala. En un inicio se pensó que se trataban de perdigones por el pequeño tamaño de los orificios, pero posteriormente la policía confirmó que usaron un arma de fuego. Los agentes policiales se encuentran recogiendo evidencias y las manifestaciones del conductor del vehículo y los pasajeros.

Cabe destacar que, no es la primera vez que un bus de esta empresa de transportes ha sido atacado; el último reporte se registró en agosto de este año. En tanto, continúan las diligencias en Ancón y el fiscal ha verificado los orificios de bala y los pasajeros han sido trasladados a otro bus para continuar su viaje a Trujillo.