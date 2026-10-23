Halloween: EsSalud advierte sobre riesgos para la salud por consumo de dulces y brinda recomendaciones

Previo a las festividades de Halloween, el personal médico de EsSalud realizó una campaña de prevención para advertir sobre los riesgos del consumo de dulces durante estas celebraciones y salvaguardar la integridad, principalmente, de los niños.

La licenciada Carranza, enfermera del staff de salud, dio a conocer recomendaciones y consejos de salubridad dirigidos a los padres de familia con respecto a los diferentes tipos de dulces que circulan en el mercado durante esta temporada.

RECONOCER MALOS DULCES

Asimismo, la licenciada informó que, en lo que va del año, se han reportado más de 500 casos de enfermedades relacionadas con los dulces.

Además, brindó detalles sobre cómo reconocer los dulces que se encuentren en mal estado y que puedan causar daños a la digestión de las personas. “Les pedimos a los papitos que son los responsables que verifiquen las fechas de vencimiento y los registros sanitarios”, indicó.

¿CÓMO ACTUAR ANTE UNA EMERGENCIA?

Por otro lado, estas situaciones podrían derivar en casos de emergencia, por lo que es importante conocer los primeros auxilios que podrían salvarle la vida a una persona. “Ante un atragantamiento en un menor, podemos colocar al bebe boca abajo y darle golpes ligeros en la región interescapular, unas cinco veces seguidas para luego sacar manualmente lo que está produciendo su atragantamiento”, indicó otro personal de salud.