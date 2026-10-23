¡Impactantes imágenes! Pareja es atacada por tres sujetos en San Juan de Lurigancho

Una pareja fue violentamente asaltada por tres sujetos en la avenida Próceres de la Independencia en San Juan de Lurigancho. Los delincuentes aprovecharon la oscuridad para esconderse y sorprender a la pareja que caminaba por una zona donde no transitaban personas.

De acuerdo a las cámaras de seguridad, estos tres delincuentes iban caminando por la vereda cuando observaron a sus víctimas, entonces planearon esconderse: uno detrás de un poste, otro detrás de un vehículo y el tercero en una parte oscura de una pared. Estos sujetos esperaron a la pareja y al estar cerca salieron para robarles.

Tanto la mujer como el varón se resistieron al robo y forcejearon con los malhechores. Ella llegó a golpear a uno de ellos que buscaba apoderarse de su dispositivo móvil, en tanto, los dos cómplices intentaron derribar al joven que terminó corriendo para alejarse de los delincuentes.

En tanto, la mujer que seguía peleando con el tercer ladrón, terminó violentamente atacada por los otros dos sujetos que la derribaron al suelo y empezaron a golpearla. Pese a ello, la joven se incorporó y salió corriendo tras ellos porque se llevaron su bolso y objetos de valor. Lamentablemente, estos sujetos lograron escapar.

BANDA DELINCUENCIAL OPERARÍA EN ESTA ZONA DEL DISTRITO

Los vecinos se han mostrado preocupados porque la zona es desolada y descuidada por parte de las autoridades, por ello hasta temen salir en las noches por la presencia de estos delincuentes. La banda delincuencial estaría operando en esta parte del distrito de San Juan de Lurigancho.