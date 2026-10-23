Accidente de tránsito deja un fallecido y dos heridos en Ate

Un fatal accidente terminó con la vida de un adulto de 69 años, además sus dos hijos quedaron heridos, luego de un accidente de tránsito en el kilómetro 17 de la carretera Central, en el distrito de Ate Vitarte. La familia iba dentro de un automóvil rojo que impactó violentamente contra un semáforo.

Por causas que aún se desconocen, el vehículo derrapó, se despistó y perdió el control. Según información preliminar, el automóvil invadió el carril contrario, derribó un poste de alumbrado público y acabó impactando violentamente contra un semáforo.

El hecho ocurrió durante la madrugada, en el lugar conocido como paradero Lavadero. Afortunadamente, la hora en la que ocurrió el choque evitó que las personas se aglomeren en busca de tomar un medio de transporte.

AUTORIDADES INVESTIGAN CAUSAS DEL ACCIDENTE

Se tuvo conocimiento que el auto regresaba desde Chosica a Lima. Por el momento, las autoridades han cercado la zona mientras realizan las diligencias respectivas, además, también llegaron personal de serenazgo y de salud para atender a los heridos. En tanto, se ha separado una parte de la vía para realizar las labores de limpieza y de retiro del auto.

Hay técnicos en electricidad que han llegado para solucionar los problemas de energía con la caída del poste. En tanto, el cierre de uno de las vías ha provocado que el tránsito se congestione.