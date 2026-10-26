Matan de diez balazos a mototaxista en el Rímac: fue atacado cuando conversaba con sus amigos

Un mototaxista fue asesinado anoche de 10 balazos por dos sujetos que se movilizaban en un auto. La víctima conversaba con sus amigos en la cuadra 7 de la avenida Francisco Pizarro, en el distrito del Rímac, cuando fue atacado.

El hombre fue identificado como Giovanni L., quien se dedicaba a realizar el servicio de mototaxi informal. Según información preliminar, uno de los disparos habría impactado en la cabeza del sujeto, falleciendo en el acto.

COBRO DE CUPOS

De momento se desconocen las causas del ataque, pero los agentes de la Policía Nacional no descartan que el hombre haya sido víctima del cobro de cupos. Las personas que lo acompañaban prefirieron guardar silencio.

Familiares llegaron al lugar y se mostraron muy consternados por lo sucedido; entre lágrimas señalaron que no tenía enemigos y que era muy trabajador; no se explican por qué lo asesinaron, pidieron que se investigue el caso.