Keiko Fujimori y ministros de Estado asisten a misa en el Santuario de Las Nazarenas

Este mediodía, la mandataria Keiko Fujimori Higuchi asiste a la misa correspondiente al trigésimo domingo del Tiempo Ordinario, que se celebra en el Santuario de Las Nazarenas en el Centro de Lima.

Acompañan a la jefa de Estado el canciller Carlos Espá; y los ministros de Justicia, Ernesto Álvarez; de Defensa, Rafael Belaúnde; del Interior, Carlos Astudillo; y de Energía y Minas, Guillermo Shinno, entre otros.

PAPA LEÓN XIV

La celebración litúrgica está a cargo del cardenal Carlos Castillo, quien dijo que durante la misa se dará gracias a Dios por la recuperación del papa León XIV, quien fue operado hace unos días de un nódulo en el pulmón.

El sumo pontífice visitará nuestro país del 11 al 16 de noviembre de 2026, según confirmaron la Nunciatura Apostólica y la Santa Sede. El religioso realizará actividades en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.